〔中国债市动态〕流动性紧张继续压制短券表现,机构静待政策动向指引

路透北京6月25日电---中国银行间债市周一早盘短券继续受到流动性紧张的压制.市场人士表示,市况波动不算大,机构多在等待国内外经济数据和政策给予进一步的指引;料在再次调降存款准备金政策出台之前,短债收益率将继续随显紧流动性上浮.

"上午市况没啥,波动不大,半年的央票收益率上去两三个点吧,上得不多,受资金影响,"上海一银行交易员称.

他进一步指出,市场主流预期周内央行将再次调降存款准备金率,资金乃至短券走势有待政策动向指引;而国内外政经情况将为中长债提供导向,机构需要更多的数据支持,进而判断国内基本面是"拐点还是底部."

农业发展银行周一上午招标的七年期固息金融债,中标利率略高于二级市场.[ID:nSB1629124]上述交易员则认为结果对二级市场影响有限.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一多走升,唯七天期品种略降但仍处高位.年中考核时点接近,场内流动性仍不乐观,尤其肯出跨半年资金的机构寥寥,机构多拭目以待本周央行在公开市场是否会予以支持.[CN/CN]

剩余期限约0.4年的央行票据1101088最新报价收益率为CN1101088=CFXM为2.74%/2.73%,上日尾盘为2.7101%/2.6901%;剩余期限约6.02年的固息政金债11农发11券最新报价收益率为CN110411=CFXM为3.8700%/3.7750%,上日尾盘为3.8700%/3.7700%.(完)