〔中国债市动态〕流动性紧张继续压制短券表现,机构静待政策动向指引

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京6月25日电---中国银行间债市周一早盘短券继续受到流动性紧张的压制.市场人士表示,市况波动不算大,机构多在等待国内外经济数据和政策给予进一步的指引;料在再次调降存款准备金政策出台之前,短债收益率将继续随显紧流动性上浮.
"上午市况没啥,波动不大,半年的央票收益率上去两三个点吧,上得不多,受资金影响,"上海一银行交易员称.
他进一步指出,市场主流预期周内央行将再次调降存款准备金率,资金乃至短券走势有待政策动向指引;而国内外政经情况将为中长债提供导向,机构需要更多的数据支持,进而判断国内基本面是"拐点还是底部."
农业发展银行周一上午招标的七年期固息金融债,中标利率略高于二级市场.[ID:nSB1629124]上述交易员则认为结果对二级市场影响有限.
银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一多走升,唯七天期品种略降但仍处高位.年中考核时点接近,场内流动性仍不乐观,尤其肯出跨半年资金的机构寥寥,机构多拭目以待本周央行在公开市场是否会予以支持.[CN/CN]
剩余期限约0.4年的央行票据1101088最新报价收益率为CN1101088=CFXM为2.74%/2.73%,上日尾盘为2.7101%/2.6901%;剩余期限约6.02年的固息政金债11农发11券最新报价收益率为CN110411=CFXM为3.8700%/3.7750%,上日尾盘为3.8700%/3.7700%.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)