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货币新闻 | 2012年 6月 25日 星期一 12:21 BJT

〔日本个股〕日产汽车将在中国大连投资50亿元人民币建汽车厂

路透东京6月25日电---日本日产汽车(7201.T)周一称,其在中国的合资企业将在大连投资50亿元人民币(7.85亿美元)建汽车厂,初步预计在2014年时可生产15万辆日产品牌的汽车.

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