〔中国货币市场〕回购利率多上行唯七天自高位略降,跨半年资金融出稀落

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海6月25日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一多走升,唯七天期品种略降但仍处高位.年中考核时点接近,场内流动性仍不乐观,尤其肯出跨半年资金的机构寥寥,机构多拭目以待本周央行在公开市场是否会予以支持.
"七天(期回购利率)降下来一点,挺奇怪的,资金还是挺紧张的,可能是成交特别小,没人愿意出,有人早盘砸了一下吧."北京一国有大行交易员称.
她并指出,接下来将关注央行公开市场操作动态,"这周反正肯定净投放,如果明天500亿正回购到期全放出来,也差不多了,不见得接下来还会有逆回购,或者说有的话不见得是公开(招标)的."
上海一银行交易员则认为,尽管在努力筹集跨半年末的资金,但这类资金鲜有人愿出,不排除央行在月底前进行逆回购以提供流动性支持的可能.
业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍仅申报28天和91天期两种正回购需求.[CN/MMTCN]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:39 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.7001 3.6205 7.96 1,346.41
七天CN7DRP=CFXS 4.1538 4.3392 -18.54 280.93
14天CN14DRP=CFXS 4.7363 4.0702 66.61 33.81
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.6801 3.5987 8.14 460.80
七天CHICNY7D=CFXS 4.3799 4.4070 -2.71 78.40
==============================================================================(完)
--发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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