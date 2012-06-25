〔中国货币市场〕回购利率多上行唯七天自高位略降,跨半年资金融出稀落

路透上海6月25日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一多走升,唯七天期品种略降但仍处高位.年中考核时点接近,场内流动性仍不乐观,尤其肯出跨半年资金的机构寥寥,机构多拭目以待本周央行在公开市场是否会予以支持.

"七天(期回购利率)降下来一点,挺奇怪的,资金还是挺紧张的,可能是成交特别小,没人愿意出,有人早盘砸了一下吧."北京一国有大行交易员称.

她并指出,接下来将关注央行公开市场操作动态,"这周反正肯定净投放,如果明天500亿正回购到期全放出来,也差不多了,不见得接下来还会有逆回购,或者说有的话不见得是公开(招标)的."

上海一银行交易员则认为,尽管在努力筹集跨半年末的资金,但这类资金鲜有人愿出,不排除央行在月底前进行逆回购以提供流动性支持的可能.

业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍仅申报28天和91天期两种正回购需求.[CN/MMTCN]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:39 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.7001 3.6205 7.96 1,346.41

七天CN7DRP=CFXS 4.1538 4.3392 -18.54 280.93

14天CN14DRP=CFXS 4.7363 4.0702 66.61 33.81

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.6801 3.5987 8.14 460.80

七天CHICNY7D=CFXS 4.3799 4.4070 -2.71 78.40

==============================================================================(完)

--发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯

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