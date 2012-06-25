〔中国汇市〕人民币早盘创近七个月新低,消息面支撑美元短线强势

* 人民币即期汇价早盘创近七个月新低

* 受美元指数坚挺打压,人民币中间价大幅低开

* 消息面利好美元:QE3推出预期减弱,欧债纾困仍艰难

* 刚性购汇需求亦助推美元买盘

* 美元逐渐步入高位,或存在技术性抛压

路透上海6月25日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一明显下行.受中间价大幅低开影响,购汇力量强劲,人民币早盘一度创出近七个月以来盘中新低.

交易员表示,端午假期国内休市期间,美联储言论令市场对第三轮量化宽松(QE3)政策实行预期减弱,而投资者对欧债纾困信心不足.多重利好消息下,美元指数走势坚挺,进而打压人民币中间价,进一步坚定投资者对近期强势美元的信心.

"今天中间价低开,即期也跟随走跌,现在人民币汇价市场化很强,主要跟着隔夜的美指,美指涨了,现在汇价就基本上都在6.37上方,节前还在6.35-6.36区间运动呢."北京一大型银行交易员称.

北京时间11:29,人民币兑美元即期报6.3723元,上一交易日(21日)收报6.3642元;目前盘中最低6.3827元,较中间价跌幅为0.94%.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3230元,上日为6.3040元.

上述交易员并指出,受油价下跌,年中境外上市企业分红等因素影响,企业的刚性购汇需求在近期亦有明显体现,推动美元买盘.但他同时认为,美元已步入相对高位,短线若继续上涨,或可能面临一定技术性抛压.

上海一银行交易员则表示,最近一次汇改扩大人民币兑美元波幅限制后,即期市场体现出越来越多的弹性波动,汇价愈加能够体现出投资者的定价意愿,同时也显示出央行希望汇价更加市场化的意愿.

离岸市场上,北京时间11:34,香港人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3700/90元,上日尾盘报6.3730元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=最新报在6.4160/90,上日尾盘为6.4070元.

东京汇市美元指数周一小升,扩大上周可观的涨幅,因全球经济蹒跚及欧债危机疑虑打压投资者的风险胃纳.[FRX/CN]

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德上周五表示,美联储内部认为实施第三轮量化宽松仍面临很大障碍.[ID:nSB1627698]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 刘昕; 审校 张喜良

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