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亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 11:59 BJT

《汇市简讯》美元/印度卢比低开,印度当局即将公布支撑卢比的举措

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* 美元/印度卢比低开报56.75,上周五收报57.12

* 今日稍后印度财政部和央行将宣布有关提振卢比的举措,打压美元/卢比

* 美元/卢比迄今交投于56.64-56.78区间,最新报56.72-56.75.(完)

--编译 郑茵;审校 王冠中

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