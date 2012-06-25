《中国新债预测》国开行七年浮息债利差预测均值16bp,今年首发shibor基准债

* 招标品种: 七年浮息债(三个月Shibor基准)

* 发行金额: 不超过200亿元人民币

* 预测均值: 16bp

* 预测区间: 10-23bp

* 招标时间: 周二(26日)上午10:00-11:00

* 受访人数: 8位(银行、券商)

路透上海6月25日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将招标发行七年期浮息金融债,供给偏少有望令其需求获得支撑.不过,连日来受制于资金面,债市表现偏弱,投资者对本期债定位分歧较大,利差预测均值在16个基点(bp).

国开行本期债为今年首支以三个月Shibor为基准发行的利率债.该行曾于去年6月发行过以三个月shibor为基准的金融债,之后银行间市场再无同类债券供给.分析人士认为,不排除积压已久的需求被再度点燃.而七年期shibor浮息债绝对收益率高出固息债,显现优质配置价值.央行午后向部分一级交易商询问逆回购需求,更缓解资金面的悲观预期.

不过,华南一券商交易员亦指出,"期限太长了.如果是5年以内的,应该还是会有人参与;但7年的嘛,就是纯属赌博了."

同时,北京一银行交易员认为,未来Shibor利率有望走低,出于保护的要求,有必要提高本期债的基本利差.此外,当前流动性偏紧,债市一二级表现均不尽如人意,交易户参与热情受限,并可能推升利差水平.

面对半年末银行体系流动性紧张的局面,中国央行或将及时施以援手.业内人士周一透露,央行今日向部分公开市场一级交易商询问逆回购需求,预示本周可能会有逆回购现身.[CN/MMTCN]

银行间定存浮息金融债到期收益率曲线<0#ISSVYBMK=>显示,10年期品种最新报价约15个bp;截止6月25日,三个月Shibor五日均值为4.05%.二级市场上,剩余期限约6.68年的农发行固息债120401券最新双边报价tCN120401=CFXM为3.86%/3.80%.

农业发展银行上午招标的七年期固息金融债,中标利率略高于二级市场.6月是传统的资金需求旺季,银行间流动性明显抽紧,并带动现券收益率上行.而本期债缴款日正值月末,制约机构投标热情,也令中标利率较二级市场进一步走升.[ID:nSB1629124]

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为国开行今年第27期金融债.具体条款如下:

第二十七期

-------------------------------------------------

招标量 不超过200亿元

期限/计息方式 七年/浮息

利率基准 三个月Shibor五日均值

招标方式 单一利差(荷兰式)招标

缴款/起息日 6月29日

分销期 6月27日-6月29日

上市日 7月5日

基本承销额 有

付息频率 按季付息

发行人增发权利 保留

--------------------------------------------------

国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,发行人将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整权利.(完)