光明食品将收购波尔多葡萄酒出口商Diva

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎6月23日电---法国波尔多葡萄酒出口商Diva称，中国国有企业光明食品集团有限公司将收购其70%的股权，进军葡萄酒行业。
中国是波尔多葡萄酒的最大进口国。2011年中国葡萄酒消费量飙升110%。
本次收购涉及金额未披露。Diva是一家私营企业，其销量的45%来自中国，60%来自亚洲市场。
“这将帮助Diva更好地了解中国市场，并将扩大该公司产品的销售渠道，”Diva发言人周六称。她还表示，Diva销售很多品级的葡萄酒，包括顶级酒庄酒。
波尔多加龙河（Garonne）沿岸共有11,000座酒庄，2008年以来，被中国投资者收购的酒庄有15-20家，还有30家可能很快易手。
分析师认为，尽管中国已经跻身全球前十大葡萄酒生产国，中国收购海外酒庄的趋势仍将增强。
中国企业和个人一直对收购葡萄园表现出兴趣，这是中国企业首次涉足法国葡萄酒贸易。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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