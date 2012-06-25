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亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 12:52 BJT

〔路透基点〕丰田汽车金融(中国)将获3.5亿元人民币循环贷款--RLPC

路透香港6月25日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导,丰田汽车金融(中国)有限公司正从两家银行获得3.5亿元人民币(5,500万美元)的364天期循环贷款.

瑞穗实业银行担任委托主办行,韩国外换银行加盟担任一般参贷行.

贷款利率为中国央行基准利率的100%.

这笔贷款是对去年9月签署的1.70亿元人民币八个月期贷款的展期,贷款资金也来自委托主办行瑞穗实业银行和参贷行韩国外换银行.

资金将用于营运资本用途.

这笔贷款交易将于6月底或7月初完成.

一位消息人士稍早透露,丰田汽车金融公司还寻求筹借10亿元人民币包含两部分的贷款,东方汇理银行担任牵头行.交易条款将于本周敲定.

丰田汽车金融公司是丰田金融服务株式会社(Toyota Finance Corp)的中国分公司.(完)

--编译 肖群英;审校 白云

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