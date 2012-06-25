〔路透基点〕丰田汽车金融(中国)将获3.5亿元人民币循环贷款--RLPC

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港6月25日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导,丰田汽车金融(中国)有限公司正从两家银行获得3.5亿元人民币(5,500万美元)的364天期循环贷款.
瑞穗实业银行担任委托主办行,韩国外换银行加盟担任一般参贷行.
贷款利率为中国央行基准利率的100%.
这笔贷款是对去年9月签署的1.70亿元人民币八个月期贷款的展期,贷款资金也来自委托主办行瑞穗实业银行和参贷行韩国外换银行.
资金将用于营运资本用途.
这笔贷款交易将于6月底或7月初完成.
一位消息人士稍早透露,丰田汽车金融公司还寻求筹借10亿元人民币包含两部分的贷款,东方汇理银行担任牵头行.交易条款将于本周敲定.
丰田汽车金融公司是丰田金融服务株式会社(Toyota Finance Corp)的中国分公司.(完)
--编译 肖群英;审校 白云
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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