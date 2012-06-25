《热点透视》银行监管部门应该大力改进风险加权法

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Martin Hutchinson; 编译 许娜

路透纽约6月22日电---现在是时候让银行监管部门大力解决风险加权问题了.金融危机和欧元区危机都已反映出,使用银行自建模型来评估各种风险的缺陷.通过青睐那些风险加权状况良好的资产,这些模型鼓励了不健康的套利交易.而为总资产/权益比率设定更严格的上限,将遏制这种滥用现象.此外,银行业忽视极端事件的风险评估方法,也需要加以改进.

巴塞尔III协议上调了银行资本比率.但是,与以前一样,在计算资本比率时,他们仍使用风险权重法来计算资产.过去,这样的计算方法已暴露出了问题:尤其是,欧洲监管机构赋予公债的风险权重为零,使得银行业几乎可以无限量地持有公债.正如欧元区危机所表明的那样,公债并非没有风险.虽然巴塞尔协议III试图解决一些类似的缺陷,但其可能仍低估了主权风险,从而削弱了企业和消费者贷款的吸引力.

为了应对此问题,全球监管机构也引入了一个杠杆比率,即将银行可以持有的未加权资产的总规模,与权益之比不得超过某个特定水平.但经衍生品调整后,规定的股权比率仅为3%,使得银行自身的杠杆水平可以达到33倍.2008年贝尔斯登和雷曼兄弟事件表明,此比率过于宽松.若将其占总资产的比例定在5%,则将令银行积累表面上看来没有风险的贷款的难度加大.

然而,风险加权还存在另一项缺陷,即其对备受诟病的风险价值方法(VaR)的依赖.该方法假设风险都是正态分布,而且相互间几乎没有关联.2007和2008年市场崩溃表明,VaR方法低估了"尾部"事件的风险,这鼓励了交易商持有可能会崩溃的产品.摩根大通(JPM.N)近期蒙受交易亏损,也显示出此方法存在的缺陷.

监管部门再次意识到此问题.巴塞尔银行监管委员会在2012年5月发布的咨询文件中称,银行业应该转而采用能够正确识别尾部风险的风险管理方法.但目前为止,银行业的资本衡量方法仍过于依赖风险加权.这些方法应该改进.(完)