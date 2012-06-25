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亚洲 | 2012年 6月 26日 星期二 07:35 BJT

****主要国家经济指标预测--6月26日****

路透6月26日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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-- 美国建筑许可年率(万户) 5月修正值 -- 78

0600 德国GfK消费者信心指数 7月 5.6 5.7

0645 法国消费者信心 6月 89 90

0800 意大利零售销售(较前月) 4月 -- -0.2%

(较上年同期) -- +1.7%

0830 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 5月 赤字29 盈余232.4

公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 净借入142.5 净盈余188.1

0900 意大利薪资(较前月) 5月 -- +0.3%

(较上年同期) -- +1.4%

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月23日当周 -- 0.0

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月23日当周 -- 2.4

1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 4月 -2.4% -2.6%

经季节调整房价指数(较前月) +0.3% +0.1%

未经季节调整房价指数(较前月) +0.2% 持平

1400 美国经济谘商会消费者信心指数 6月 63.5 64.9

1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 6月 -- 正4

1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业营收指数 6月 -- 10.1

2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI) 7月 -- 82

2245 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度) 5月 顺差3.0 顺差3.55

(年度) 逆差7.9 逆差5.4

进口(亿新西兰元) 5月 38.0 35.3

出口(亿新西兰元) 41.0 38.9

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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6月25日(一)

1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 5月 负0.45 --

1400 美国新屋销售年率(万户) 5月 36.9 34.6

2100 韩国消费者信心指数 6月 101 -- (完)

--整理 艾茂林/隋芬;审校 张涛

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