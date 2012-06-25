主要国家经济指标预测--6月26日****

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透6月26日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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-- 美国建筑许可年率(万户) 5月修正值 -- 78
0600 德国GfK消费者信心指数 7月 5.6 5.7
0645 法国消费者信心 6月 89 90
0800 意大利零售销售(较前月) 4月 -- -0.2%
(较上年同期) -- +1.7%
0830 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 5月 赤字29 盈余232.4
公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 净借入142.5 净盈余188.1
0900 意大利薪资(较前月) 5月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +1.4%
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月23日当周 -- 0.0
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月23日当周 -- 2.4
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 4月 -2.4% -2.6%
经季节调整房价指数(较前月) +0.3% +0.1%
未经季节调整房价指数(较前月) +0.2% 持平
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 6月 63.5 64.9
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 6月 -- 正4
1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业营收指数 6月 -- 10.1
2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI) 7月 -- 82
2245 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度) 5月 顺差3.0 顺差3.55
(年度) 逆差7.9 逆差5.4
进口(亿新西兰元) 5月 38.0 35.3
出口(亿新西兰元) 41.0 38.9
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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6月25日(一)
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 5月 负0.45 --
1400 美国新屋销售年率(万户) 5月 36.9 34.6
2100 韩国消费者信心指数 6月 101 -- (完)
--整理 艾茂林/隋芬;审校 张涛
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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