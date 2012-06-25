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亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 12:39 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元跌势动能渐失,10日移动均线成为关键

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* 欧元/澳元自上周一的跌势中温和回升

* 日线动量指标显示的讯号涨跌不一

* 若收于10日移动均线(今日为1.2512)上方,则跌势告终

* 上周一低点1.2390为关键支撑位,若跌破则下看1.2255

(完)

--编译 郑茵;审校 白云

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