《中国债券市场每日交易备忘》--6月26日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国国开行至多200亿元人民币七年期浮息债(三个月Shibor基准)10:00-11:00招标,利差预测均值16bp
国电集团50亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),上海银行及兴业银行主承
江苏华建建设股份2亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),光大银行主承
广田股份(002482.SZ)5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承
江苏沃得机电集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),交通银行主承
重庆钢铁集团矿业公司4亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),中国银行主承
陕西交通建设集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),国开行主承
湖北西塞山发电公司2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承
云南铜业(000878.SZ)10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),光大银行及中信银行主承
四川恒鼎实业公司4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),民生银行主承
山西煤炭进出口集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),兴业银行主承
沈阳化工(000698.SZ)5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),招商银行主承
福耀玻璃(600660.SS)6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中国银行主承
张家口通泰控股集团30亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),浦发银行及兴业银行主承
太仓水处理公司2亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),光大银行主承
泰州交通产业集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),浦发银行主承
内蒙古地质矿产集团4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承
江苏汇鸿国际集团10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),中信银行及民生银行主承
山西国际电力集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),光大银行主承
科伦药业<002422. SZ>16亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),浦发银行及中信银行主承
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二、新债上市:
嘉善国投10亿元七年期固息债1280168,票面利率6.80%
信阳华信投资集团10亿元七年期固息债1280179,票面利率6.95%
嘉兴经济技术开发区投资集团9亿元七年期固息债1280180,票面利率6.78%
江苏连云发展集团9亿元七年期固息债1280184,票面利率6.10%
湖北新冶钢有限公司5亿元五年期中票1282213,票面利率5.23%
双环科技(000707.SZ)1亿元三年期中票1282208,票面利率5.93%
江苏沙钢集团20亿元五年期中票1282209,票面利率4.90%
忠旺集团20亿元三年期中票1282212,票面利率4.93%
格盟国际能源15亿元三年期中票1282210,票面利率4.29%
重庆城市交通开发投资集团30亿元五年期中票1282211,票面利率4.84%
湖北三宁化工3.9亿元一年期短融041258034,票面利率4.45%
春和集团4亿元一年期短融041256017,票面利率4.64%
武汉商贸国有控股集团3.5亿元一年期短融041259034,票面利率4.50%
中国铁路物资公司20亿元六个月期超短期融资券011218001,票面利率3.18%
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三、缴款:
鄂州城投8亿元七年期固息债1280183,票面利率7.08%
黑龙江鹤城建设投资公司15亿元10年期固息债1280186,票面利率7.05%
鲁南制药5亿元一年期短融
恒力集团10亿元一年期短融
西宁特钢集团3亿元一年期短融
中国交建(1800.HK)(601800.SS)25亿元一年期短融
江苏金桥盐化集团5亿元一年期短融
江苏农垦集团5亿元三年期中票
本钢集团30亿元五年期中票
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四、还本付息:
国开行200亿元五年期固息金融债070210到期兑付,票面利率4.00%
农发行180.30亿元三年期固息金融债090409到期兑付,票面利率2.12%
广东交通集团15亿元一年期短融1181297到期兑付,票面利率4.96%
山西运城制版集团5亿元一年期短融1181299到期兑付,票面利率5.75%
建设银行26.70亿元383月期A级浮息(七天期回购基准)资产支持证券05310110付息,基本利差1.10%
建行(601939.SS)2.04亿元383月期B级浮息(七天期回购基准)ABS 05310120付息,基本利差1.70%
建行(0939.HK)0.53亿元383月期C级浮息(七天期回购基准)ABS 05310130付息,基本利差2.80%
建行0.91亿元383月期S级ABS 05310140付息,票面利率90%
财政部310.90亿元20年期固息国债060009付息,票面利率3.70%
农发行100亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债060405付息,基本利差0.60%
建行35.82亿元374月期A级浮息(一年定存基准)ABS 0731011付息,基本利差0.90%
建行3.56亿元374月期B级浮息(一年定存基准)ABS 0731012付息,基本利差2.20%
建行0.82亿元374月期C级浮息(一年定存基准)ABS 0731013付息,基本利差5.88%
长江三峡集团25亿元10年期固息债078027付息,票面利率4.98%
天津临港工业区建设开发公司7.7亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980111付息,票面利率6.00%
淮南城投15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980112付息,票面利率5.88%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--保监会公布数据,保险资金5月新增投资534.348亿元,而银行存款和新增投资相当,为
546.26亿元.
--国家开发银行与建设银行(601939.SS)(0939.HK)签署全面合作协议,双主将在银团贷款,
资金交易,代理结算和金融创新产品等领域加强合作.
--中国地方政府松绑房地产调控再起波澜,松绑力度有所提升.上海证券报周二报导,河南
住房和城乡建设厅联合六部门周一出台支持刚需的楼市微调新政,明确首套房"认房不认贷",
并原则上给予基准利率下浮30%幅度内的优惠.
--国家统计局6/29公布1-5月规模以上工业企业利润
==============================================================================(完)
--整理 冉莹; 审校 边竞/刘昕