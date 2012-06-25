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亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 13:08 BJT

《汇市简讯》对人民币的空头押注还有增加的空间

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* 路透汇市调查:对人民币的作空押注达到逾两年来最高

* 一年期人民币远汇暗示人民币将贬值0.63%,幅度小于去年12月显示的情况

* NDF曲线略低于将近800跳动点的2012年高点.(完)

--编译 郑茵;审校 王冠中

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