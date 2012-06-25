特写：中国婚介公司的“皆大欢喜”

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海6月21日电---李文琪（音）决定，是该把婚事放在事业之前考虑的时候了，特别是她的父母也在旁敲侧击。

做好了决定，这位30岁的上海外贸销售经理来到了一家婚介公司。在性别失衡的社会背景下，上千家婚介公司如雨后春笋般涌现，帮助工作繁忙又想取悦于父母的年轻人寻找另一半。

“我觉得现在考虑婚姻问题也不是太晚，我得抓住机会。但是我的父母有些着急，因为他们觉得女人到了这个年龄就应该结婚生子了。”

相亲活动越来越平常，单身一族周末在公园聚集，有时还带着父母，根据树上挂着的和公告栏内的个人信息寻找爱情。

《非诚勿扰》等相亲类电视节目极受欢迎，类似节目越来越多。婚介公司利用此类节目走俏和中国父母传统的催婚压力登场，从婚介业务中获利。

“过去两年，随着相亲类电视节目的走俏，大家对婚介的了解更多了。婚姻对人生非常重要，但是家庭和社会没有给予足够的重视。”上海婚介公司圈网.中国（5QChina.com）创始人兼首席执行官欧阳阳光说道。

欧阳从相亲网站做起，目前在举办相亲研讨会并提供一对一培训，而会员要支付几千至几万元不等。

此外，她的公司还组织单身户外活动；并为会员量身定做课程，更好地了解自己，并提升社交和相亲技巧。

她的会员大多是30岁上下的白领，在有限的工作和社交圈内无法寻找到爱情。尽管中国男性数量多于女性，男性往往更占优势。

中国日报报导，人口统计数据显示，去过10年，大龄单身女性的比例上升，而大龄单身男性的比例下降。专家认为，原因可能是越发挑剔的女性不愿委屈于学历和经济水平不如自己的男性。

欧阳表示，看到更加年轻的女性也加入相亲阵营，她感到高兴，很多人是受命于父母。

李兴（音）今年30岁，是一家钢铁企业的生产经理，他说参加相亲活动的原因是所在行业女性太少。

“这里严格审查你提供的信息，让人感觉更加真实和放心，而且能遇到各种类型的人。”（完）