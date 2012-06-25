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亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 13:37 BJT

《汇市简讯》美元/日圆目前在80.00前有坚实买盘,出口商上档抛售

0522GMT

* 东京定盘看到一些需求,已持续25日

* 美元/日圆在80.00前有稳健买盘,80.07为一目均衡云区的底部

* 期权操作人士亦加入买盘

* 一些交易商在80.00下方有停止买盘

* 日本出口商在亚洲盘初高点80.63开始抛售

* 上档停止单在81.00上方,81.50以上有更多(完)

--编译 吴云凌;审校

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