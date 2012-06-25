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亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 13:41 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元下跌,卖单一路挂至1.2625美元

0522 GMT

* 欧元/美元亚洲开盘时从1.2565美元下跌,卖单一路挂至1.2625

* 宏观基金在1.2600上方有卖兴

* 亚洲交易时段低点1.2529处开始浮现买盘,长期买单挂在1.2500-20一带

* 1.2450上方还有买盘

--编译 田建华;审校 龚芳

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