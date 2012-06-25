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亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 13:52 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在亚洲盘整,0.9980是关键支撑位

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* 市场怀疑欧元区峰会能否有正面结果

* 纽约时报文章削弱中国数据准确性

* 亚洲市场呈现温和的避险情绪.标普期货下跌0.44%

* 澳元/美元在云区下方盘整,现报1.0052

* 上周五低位1.0008是首道支撑位,随后是6月升势的38.2%回档位0.9980

* 日内图表动能研究暗示澳元/美元或进一步下跌

* 若浏览技术图形,请点选(link.reuters.com/ded98s).(完)

--编译 洪曦;审校 艾茂林

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