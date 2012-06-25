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亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 13:58 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元承压,投资者避险情绪占上风

路透悉尼/惠灵顿6月25日电---澳元和新西兰元周一承压,因为欧债危机持续导致亚洲股市下挫,促使投资者避开这两种高风险货币.

希腊新任总理和财政部长均将因病无法出席本周稍晚的欧盟峰会,这项消息打击到希腊争取放宽纾困条件的努力.[ID:nST0467740].

澳元/美元AUD=D4下滑0.3%,报1.0028美元,此前一度触及1.0019美元的低位.澳元/美元仍陷于上周五1.0008/78美元的区间,交易商称之为内包日,通常暗示市场缺乏信心.

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