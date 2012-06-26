《交易视点》中国当前资金面紧张带来债市的买入机会--中信证券

路透北京6月26日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)(6030.HK)最新利率市场周报认为，当前因资金面紧张导致的收益率走高也将带来利率产品的买入机会，配置型及交易型机构均可积极关注收益率上升之后的波段机会。

**汇丰PMI是国内风险偏好指示器**

汇丰PMI指数与股指同步下行。6月份汇丰PMI指数预览值继续下跌，达到48.1，比5月份的终值下降了0.3，但降幅比5月份收窄。

分类来看，新出口订单指数从5月份的48.5大幅下降至6月份的45.9。但内需出现了一定程度的回升。

从近期的数据看，汇丰PMI指数与月度经济增长率并不能完全契合。然而，08年下半年以来，汇丰PMI指数与上证综指有极强的相关性。

这表明，相比中采PMI指数，汇丰PMI指数可能更能够反应实体经济的活跃程度，资本市场也更认可汇丰PMI指数，汇丰PMI指数可以作为国内风险偏好的一个重要指示器。

**市场研判**

（1）短期内，我们认为资金面及可能的政策变动是影响利率产品走势的主要因素。政策面上，因资金面趋紧，本周将进入数量型政策调整的敏感期，央行下调准备金率或开展逆回购的概率显着上升。

然而，如果央行未能采取这些措施，月内资金面将继续偏紧，7天回购利率可能升至4.0%以上，进而将导致中短期利率产品很难有良好的表现，同时也抑制了中长期品种的下行空间。如果央行下调准备金率，资金面紧张状况缓解，收益率曲线有望陡峭化下行。

（2）从中期来看，影响中长期利率产品走势的主要因素还在于经济增长和通胀。从经济增长来看，二季度经济增速继续下行，三季度能否反弹取决于后续政策放松力度，今年经济有一定的概率出现“L”型增长。

通胀方面，6月份CPI降至2.5%附近，甚至低于2.5%基本上已经是市场共识。偏低的增长以及较低的通胀都有利于宽松货币政策的实施，三季度央行很可能再次下调基准利率。因此，中期来看，中长期利率产品仍存在一定下行空间。

（3）总体而言，在经济增长没有显着回升前，中长端利率产品收益率缺乏大幅上行的基础。经过此轮资金面紧张之后，央行下调准备金率是大概率事件，我们认为，即使6月末不下调准备金率，7月份也有下调的必要性。

因此，当前因资金面紧张导致的收益率走高也将带来利率产品的买入机会，配置型及交易型机构均可积极关注收益率上升之后的波段机会。(完)

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