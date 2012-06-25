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亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 14:17 BJT

〔日本股市〕收盘下跌,本周欧盟峰会前市场担心欧债危机无法解决

路透东京6月25日电---日本股市日经指数周一下跌,全球投资者担心欧元区政策制定者在本周的欧盟峰会上仍难以达成地区债务危机解决方案.

日经指数.N225下跌0.7%,报8,734.62点,低于五日移动均线8,753.04.东证股价指数.TOPX下滑0.8%,报745.22点.(完)

--编译 洪曦; 审校 高琦

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