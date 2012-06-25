〔企业并购〕百威英博洽购墨西哥啤酒商Modelo剩余50%股份--消息

路透纽约6月24日电---知情人士透露,全球最大的啤酒生产商--百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)正在洽购其未持有的Corona啤酒生产商Grupo ModeloGMODELOC.MX的50%股份,交易价值可能超过100亿美元.

百威英博目前持有墨西哥最大啤酒商Modelo的50%非控股股份.Modelo市值约为230亿美元.

据华尔街日报报导,尚不清楚该交易的时间,但最早可能本周达成.

由于现在不是美国日常办公时间,无法立即联系到百威英博发表评论.Modelo发言人Jennifer Shelley称,该公司不会对传言或猜测置评.鉴于该问题的敏感性,消息人士不愿署名.

这笔交易可能是全球啤酒行业整合趋势中的最新案例.(完)