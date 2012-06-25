俄罗斯放松资源控制,从民族主义迈向全球主义

(本文由路透中文网编译)

路透圣彼得堡6月23日电---俄罗斯总统普京让全球石油高管再次确认，谁才是俄罗斯能源的主人。

圣彼得堡的天色开始发暗，作为嘉宾出席圣彼得堡国际经济论坛的金融家和企业家纷纷散去，或是参加盛大派对，或是去酒吧消遣。

而英国石油(BP.L)、康菲石油(COP.N)、壳牌石油(RDSa.L)和雪佛龙(CVX.N)的执行长等人，在昏暗的、没有椅子的休息室苦等了普京三个小时。

一位欧洲企业执行长利用等待的时间，与同僚谈论一个设备问题，他说：“没人感到愤怒。有好多可聊的。”

普京过去没少让他们苦等，或是等会面，或是等达成一宗交易，有时候要等上几年，他们发现跟俄罗斯政府打交道很难，但苦于俄罗斯政府牢牢把控着油气资源。

普京以前的博士论文里，就摆明了战略资源应该由政府把控的观点，但他在过去数月表露出放松把控石油的意愿。

过去10年俄罗斯几乎成了“资源民族主义”的代名词，而石油巨头谢钦（Igor Sechin）促成的三宗北极石油开发交易，为石油企业展开了新的可能性。

俄罗斯要开发偏远地区油田，需要利用西方的先进技术，且俄罗斯承诺要打造更现代化、健康的经济，因此克里姆林宫有望放宽对自然资源的控制。

国际能源署总干事范德胡芬(Maria van der Hoeven)称：“让我深有感触的是，他们充分意识到，他们必须向其他国家开放。”

“这势必关系到投资，关系到市场、市场多样化。他们必须找到恰当的方法，恰当的监管网络，来将（国际石油公司）引进该国。”

当普京终于出现在各位石油高管面前的时候，他努力表现出欢迎的姿态，他首先请壳牌石油执行长沃瑟（Peter Voser）发言，媒体认为壳牌可能成为巴伦支海Shtokman天然气项目的潜在投资方。

普京对高管们称：“我们有25%的石油产自有外国合作伙伴的企业。你们从中应该能看出，我国石油业对外资的开放程度。并非在所有国家，外资都能如此广泛地参与。”

他说：“我刚从墨西哥参加G20会议回来，该国石油业几乎完全由国家控制。而就算在挪威这样的市场经济体，大的石油企业也只有一家--国家石油公司。”（完）