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亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 14:25 BJT

〔韩国股市〕连跌三日创三周最低收盘,受三星电子跌势拖累

路透首尔6月25日电---韩国股市周一连续第三日下滑,创三周最低收盘,受权重股三星电子(005930.KS)4%跌势拖累.此前更多经纪商下调三星电子第二季获利预估.

三星电子股价跌4.2%至四个半月收盘低位,因市场担心其半导体业务持续不振.SK hynix(000660.KS)亦挫4.4%.

韩国股市综合股价指数.KS11收低1.19%至1,825.38点.(完)

--编译 梁睿雪;审校 田建华

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