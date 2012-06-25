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亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 14:37 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:股市低迷及欧盟峰会疑虑令澳元/美元承压

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* 美元/澳元下跌0.17%,报1.0034;美元/日圆跌0.42%,报80.10;澳元/日圆跌0.62%,报80.34

* 股市低迷,以及对欧盟峰会结果的疑虑令澳元/美元承压

* 澳元/美元周五1.008的低点构成支撑;6月升势38.2%回档位在0.9980

* 美元/日圆在81.00上方有停止单,81.50上方有更多停止单

* 中国人民币兑美元汇率中间价走弱,推动美元/日圆以外亚币全线上涨,但兑印度卢比逆市走低. (完)

--编译 丁琦; 审校 高琦

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