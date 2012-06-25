〔中国新债〕广州农商行周四起将发不超过35亿元次级债,期限10年

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海6月25日电---中国广州农村商业银行周一公告,将于周四(28日)起在银行间债市簿记建档发行不超过35亿元人民币固息次级债,期限为10年,在第5年末附有发行人赎回权.
刊登在中国债券信息网的公告显示,本期债所募资金将用于充实发行人附属资本,提高资本充足率;经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的主体评级为AA级,本期债评级为AA-级.
该债发行首日为6月28日,发行期限为6月28-29日,缴款日和起息日为6月29日.中银国际和西南证券(600369.SS)为联席主承销商.
全球市值最大的银行--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)此前刚在银行间债市完成200亿元次级债的发行,全部为15年期单一品种,票面利率4.99%,10年期品种未发行.[ID:nSB1604792](完)
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--发稿 刘昕; 审校 曾祥进
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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