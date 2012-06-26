《交易视点》中国信用债收益率将逐渐企稳--中信证券

路透北京6月26日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)(6030.HK)最新信用产品周报认为，当前包括城投债在内的中国信用债收益率的利差保护较低，继续下行空间有限，近期准备金率是否调降是焦点，整体看，信用债收益率可能维持震荡走势。

**短融收益率可能维持震荡**

资金面的波动是近期短融市场大幅调整的直接诱因，虽然可以将其归咎于半年末时点等因素，但此类常规的季节性因素对资金面带来的明显冲击，在一定程度也说明了资金面的深度相对不够。

因此，在央行维持相对宽松资金面的意图支撑下，虽然回购利率可能保持相对较低水平，但这一状态可能并不稳定，易受一些扰动因素的影响；

对于短融来说，当前的利差保护可能仍然较低，继续下行空间有限，但近期需要关注央行再度下调法定准备金率的可能性，因此整体来看，短融收益率可能将继续维持震荡走势。

**中票短期内将回归共振走势**

考察中票市场，从未来趋势看，对于外部因素，在美联储定量宽松的压力逐渐缓解之后，仍然需要重点关注希腊及欧债危机的演变，但从短期来看，出现明显变化的可能性不大，市场的焦点可能将转向国内因素；

在市场资金面明显趋紧的压力下，同样需要关注准备金率政策的变动，而且在半年末时点过后，资金面波动的影响力将逐渐减弱，至7月初，市场的焦点可能将逐渐转向基本面等因素的变化。

目前来看，增长较弱和通胀下行仍将是大概率事件，这可能将使得市场对于降息的预期可能将再度升温，因此市场在经历了6月初以来的调整之后，同样可能将逐渐趋于震荡走势。

进一步地，由于与利率产品间的信用利差处于相对较低水平，进一步缩窄的空间有限，中票短期内难以走出单边行情，与利率产品收益率将回归共振走势。

**建议控制城投债投资杠杆倍数**

对于城投债来说，由于流动性方面的劣势，不论是银行间市场还是交易所市场，受资金面的影响更为明显，因此本轮资金面波动对于城投债的做多情绪形成了一定的负面影响；

从未来趋势看，随着资金面等利空的逐渐出尽，以及市场对于降息降准等政策的预期，城投债市场可能将随中高等级品种趋于走稳。

但在经历了前期收益率的大幅下行之后，利差的收窄使得其收益率下行空间同样有限，再加上流动性方面的限制，我们仍然建议投资者适度控制城投债投资的杠杆倍数。

**新债集锦**

上周共有69只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量824.5亿元。

短融和超短融中我们推荐12中粮SCP001、12中铝业SCP001、12中交建CP001、12陕延油CP001、12陕煤化CP001、12洛矿CP001、12陕交建CP001和12蒙太西CP001；

中票中我们推荐12船重MTN1、12三一MTN1和12皖北MTN11；私募票据中我们推荐12宁沪高PPN001、12 渝化医PPN002、12五凌PPN001和12二滩PPN001；

企业债和公司债中，我们推荐12广控01和11吉高速。(完)

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