〔澳洲股市〕受欧洲疑虑拖累收低0.5%,冲浪用品商Billabong暴跌

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透墨尔本6月25日电---澳洲股市周一下滑0.5%并触及三周低位,因投资者担心本周的欧盟峰会将难以解决欧洲国家之间就是否放松撙节存在的分歧. 分析师表示,对德国、希腊与其他欧洲受困经济体将如何解决争议的担忧,令投资者信心受到冲击. 6月30日是本地市场财政年度的截止日,市场交投亦清淡. 瑞银UBSN.VX下调矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)(RIO.L)的获利预估,幅度在3%-4%间,因下周澳洲将新推矿业和碳排放税.此举进一步打击人气. 必和必拓下跌1.4%.力拓跌0.2%. 澳股指标S&P/ASX 200指数收低20.4点至4,027.8点,盘中一度触及3,993.8点的低位.该指数上周五下跌1%,当周收低0.2%.(完) --编译 洪曦;审校 隋芬 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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