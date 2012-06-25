〔澳洲股市〕受欧洲疑虑拖累收低0.5%,冲浪用品商Billabong暴跌

路透墨尔本6月25日电---澳洲股市周一下滑0.5%并触及三周低位,因投资者担心本周的欧盟峰会将难以解决欧洲国家之间就是否放松撙节存在的分歧. 分析师表示,对德国、希腊与其他欧洲受困经济体将如何解决争议的担忧,令投资者信心受到冲击. 6月30日是本地市场财政年度的截止日,市场交投亦清淡. 瑞银UBSN.VX下调矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)(RIO.L)的获利预估,幅度在3%-4%间,因下周澳洲将新推矿业和碳排放税.此举进一步打击人气. 必和必拓下跌1.4%.力拓跌0.2%. 澳股指标S&P/ASX 200指数收低20.4点至4,027.8点,盘中一度触及3,993.8点的低位.该指数上周五下跌1%,当周收低0.2%.(完) --编译 洪曦;审校 隋芬 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]