〔澳洲热股〕冲浪用品商Billabong复牌暴跌,之前进行2.25亿美元供股

路透墨尔本6月25日电---澳洲冲浪用品厂商Billabong International(BBG.AX)周一复牌后盘中暴挫36%,创下纪录低位,此前公司大幅折价出售股份.投资者担心其已迷失发展方向.

该股今日终场收低34%.

Billabong此次规模2.25亿美元的供股旨在减轻债务负担,且正值最新一次获利预警发布之际.2月该公司拒绝了一笔8.41亿美元的完全收购报价,但这次供股之后,其市值已降至不及这个价格的三分之一.

机构投资者仅行使了79%的认购权,以每七股现有股份认购六股新股,表达了对Billabong缺乏方向的失望,以及对其近几周来一波匆忙售股动作的不满.

Billabong此前在市场高峰时期开展了一系列收购,分析师称投资者正为这些收购造成的资产负债表紧绌处境支付高价,当下该公司很容易再被私募股权买家接洽.

另一个令机构投资者失望的因素是,公司创始人暨最大股东Gordon Merchant决定不完全行使认购权,而只将其限定在85%.(完)