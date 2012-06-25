〔澳洲热股〕冲浪用品商Billabong复牌暴跌,之前进行2.25亿美元供股

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透墨尔本6月25日电---澳洲冲浪用品厂商Billabong International(BBG.AX)周一复牌后盘中暴挫36%,创下纪录低位,此前公司大幅折价出售股份.投资者担心其已迷失发展方向.
该股今日终场收低34%.
Billabong此次规模2.25亿美元的供股旨在减轻债务负担,且正值最新一次获利预警发布之际.2月该公司拒绝了一笔8.41亿美元的完全收购报价,但这次供股之后,其市值已降至不及这个价格的三分之一.
机构投资者仅行使了79%的认购权,以每七股现有股份认购六股新股,表达了对Billabong缺乏方向的失望,以及对其近几周来一波匆忙售股动作的不满.
Billabong此前在市场高峰时期开展了一系列收购,分析师称投资者正为这些收购造成的资产负债表紧绌处境支付高价,当下该公司很容易再被私募股权买家接洽.
另一个令机构投资者失望的因素是,公司创始人暨最大股东Gordon Merchant决定不完全行使认购权,而只将其限定在85%.(完)
--编译 隋芬;审校 田建华
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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