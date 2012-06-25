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亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 15:02 BJT

〔东京美债〕公债价格小涨,欧洲疑虑持续

路透东京6月25日电---美国公债价格周一在亚洲市场小幅上涨,因欧债危机疑虑挥之不去致使投资者风险偏好下降,从而引发避险买需.但在本周新债发行前夕以及季度末调仓预期的情况下,公债价格涨幅受限.

MSCI明晟亚太地区(除日本外)指数.MIAPJ0000PUS下滑0.5%,因市场仍不相信定于周四和周五举行的欧盟峰会将会在解决债务危机方面有任何重大进展.

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