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亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 15:10 BJT

〔全球金市〕金价上周跌逾3%后持稳,关注欧盟峰会

路透新加坡6月25日电---金价继上周跌逾3%之后,周一持稳在1,571美元上方,不过美元持坚以及全球经济放慢引发的通缩忧虑,料限制金价涨势.

通胀焦虑帮助黄金在2011年连续第11年上涨,但投资者目前开始对通缩感到担心,此前的报告显示早已受损于欧债危机的全球经济活动出现放慢迹象.

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