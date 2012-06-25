《汇市简讯》行权价在1.5600的英镑/美元期权将在今日纽约收盘时到期

0641GMT

* 行权价在1.5600的英镑/美元期权将在今日纽约收盘时到期.亚洲交易时段的高点为1.5595.

* 1.5634(周五高点)和1.5651(6月20日低点)构成阻力位.

* 据闻在1.5550挂有买单.20日移动均线切入位在1.5548.而1.5536则是1.5269-1.5802的50%回档位.

* 金融时报刊登了英国央行鸽派委员迈尔斯的言论,预计央行将在下周会议上扩大量化宽松规模.

* 英国星期日电讯报称,央行总裁要采取行动来启动经济增长.(完)

--编译 高琦; 审校 艾茂林

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]