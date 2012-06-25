〔中国公开市场〕央行向一级交易商询问逆回购需求,本周或现身缓资金压力(更新版)

(新增交易员评论和更多背景)

* 央行向部分公开市场一级交易商询问逆回购需求

* 本周逆回购或现身,有望助机构平稳渡过半年末时点

* 逆回购利率如何定位亦是市场关注焦点

路透上海6月25日电---面对半年末银行体系流动性紧张的局面,中国央行或将及时施以援手.业内人士周一透露,央行今日向部分公开市场一级交易商询问逆回购需求,预示本周可能会有逆回购现身.

交易员指出,若此举成真,将有望缓和短期资金面的饥渴,帮助机构平稳渡过半年末这一时点,而逆回购操作的利率如何定位亦是市场的关注焦点.

上海一银行交易员表示,央行已询问部分银行对逆回购的需求,期限可能为14天品种.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一多走升,唯七天期品种略降但仍处高位.年中考核时点接近,场内流动性仍不乐观,尤其肯出跨半年资金的机构寥寥,机构多拭目以待本周央行在公开市场是否会予以支持.[CN/CN]

"(逆回购)基本上应该是要多少给多少,现在就等价格了,照头两次看,最多和二级市场打平,或者加5-10个(基)点."北京一银行交易员称.

业内人士上午曾透露,央行公开市场一级交易商今日仍仅申报28天和91天期两种正回购需求.[ID:nSB1629020]

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.央行曾于5月7日-5月11日当周内,在公开市场轮番进行过正/逆回购操作.[ID:nSB1537434]

央行上周公开市场共净投放550亿元人民币,为连续第三周净投放.央票继续停发,仍仅进行了正回购操作.91天正回购中标利率为3.05%,与上周持平.周二进行的28天正回购利率为2.75%亦与上周持平.此前两周,央行公开市场分别净投放20亿元和360亿元.[ID:nSB1624204] (完)