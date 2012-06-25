〔金属期市〕伦铜自六个月低位反弹,欧洲四国重振经济协议令市场安心

路透上海6月25日电---铜价周一上涨.此前欧洲领袖承诺改革来对抗欧债危机,德法西意四国并同意一项1,300亿欧元重振经济成长的方案,令市场稍感安心.

中国投资者补充库存以利用伦敦-上海市场间套利窗口,亦支撑价格.但伦铜上周五跌至六个月低点,显示市场仍担心欧洲、美国和中国面临的问题可能抑制金属需求.