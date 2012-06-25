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亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 16:27 BJT

《汇市简讯》轧平避险持仓或加剧欧元跌势

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在上周美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议出台前,大量投机性风险持仓被轧平,或增加了欧元持续下跌的可能.但可以说,现在金融市场的避险情绪一点都没有降低.

实际上,费城联储数据、德国和中国PMI数据都扩大了避险情绪的聚焦面.美元多头部位和欧元空头部位已较纪录高位削减了约30%.此前10万口空头持仓并未对欧元2011年9月以来的跌势构成阻碍.目前的持仓为14.1万口,更加反映出风险加剧,也不会对欧元进一步下跌构成什么障碍.实际上,投机客或重回空方阵营,甚至加仓.欧元兑美元若跌破1.2430,跌速或大幅加快,即便出现温和反弹,也会遇到大量卖单.(完)

--编译 丁琦; 审校 高琦

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