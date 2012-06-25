路透伦敦6月25日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:上周测试1.2746的费波纳奇回档位失败(今年整体走势的38.2%回档水准).市场已经终止短期上行走势,本周开始做好准备恢复跌势.我们预计会跌向1.2435的支撑位,这一水准仍保护着目前的6月低点1.2288.

美元/日圆:上周从200日移动均线和之前的跌势中漂亮反弹,正努力巩固上行走势.市场已经开始侵蚀日线云区.初步阻力位是80.61日圆的5月高点,这一水准应成为短线的顽固阻力,一旦升破,将瞄准云区顶部81.59/78(云区顶部和4月中高点).该水准守护着84.19的3月高点.

美元/瑞郎:上周从2011-2012年上升线切入位0.9458处反弹,本周很有可能恢复涨势.初道阻力位是6月8日高点0.9688,若突破将升向0.9772/84区域(此间包含6月,1月和2011年2月高点)

英镑/美元:上周涨势止步于1.5749/1.5786区域,此间200日移动均线和50%回档位汇集,我们的关注点已转向下档.市场已经开始侵蚀短线上行趋势,这应足以引发向6月8日低点1.5407下跌的走势.若此水准失守,将重新测试1.5269/35(近期低点及2012年低点).

纽约 当日 今年来 2011年

0814GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2495 1.2568 -0.58 -3.48 1.2945

美元/日圆 JPY= 80.12 80.40 -0.35 +4.13 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 100.11 101.05 -0.93 +0.54 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9610 0.9548 +0.65 +2.50 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5549 1.5588 -0.25 +0.09 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0272 1.0242 +0.29 +0.78 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0011 1.0060 -0.49 -2.09 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.7867 0.7890 -0.29 +1.07 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 80.210 80.880 -0.83 +2.00 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.020 63.440 -0.66 +5.33 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 124.59 125.33 -0.59 +4.23 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2719 1.2683 +0.28 -3.10 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 吴云凌;审校 龚芳

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