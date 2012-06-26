〔中国公开市场〕今日将进行950亿元逆回购操作,期限14天--业内人士

标题新闻：摩根大通将美联储升息预期由6月提前至5月，仍预计今年升息两次，另外一次在9月
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路透上海6月26日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行950亿元人民币逆回购操作,期限14天.
业内人士周一透露,央行当日向部分公开市场一级交易商询问逆回购需求,预示本周可能会有逆回购现身.[ID:nSB1630004]
今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.
央行上周公开市场共净投放550亿元,为连续第三周净投放.央票继续停发,仍仅进行了正回购操作.91天正回购中标利率为3.05%,与前周持平;28天正回购利率为2.75%亦与前周持平.此前两周,央行公开市场分别净投放20亿元和360亿元.[ID:nSB1624204](完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
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路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。