〔中国债市〕人民币利率互换变化不大,逆回购或开展消解紧张资金面压力

路透北京6月25日电---中国人民币利率互换(IRS)报价周一变化不大.市场人士表示,央行或开展逆回购操作的消息,消解着资金面紧张所带来的压力.

"早上pay(付固息债收浮息债),七天(回购利率)还挺高的,货币市场比较紧;下午又下来三四个点,有逆回购消息."上海一外资银行交易员称,"总体看,跟昨天比没怎么变."

北京一银行交易员也表示,央行或开展逆回购操作的消息传播后,IRS有所下行.

上述上海交易员并称,IRS后期走势,有待央行后期政策举动给出进一步指引;虽然逆回购操作或进行将给市场提供流动性,但短期内再次下调法定存款准备金率的可能性仍不能完全排除.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一多走升,唯七天期品种略降但仍处高位.年中考核时点接近,场内流动性仍不乐观,尤其肯出跨半年资金的机构寥寥,机构多拭目以待本周央行在公开市场是否会予以支持.[CN/CN]

面对半年末银行体系流动性紧张的局面,中国央行或将及时施以援手.业内人士周一透露,央行今日向部分公开市场一级交易商询问逆回购需求,预示本周可能会有逆回购现身.[ID:nSB1630004]

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年5月人民币IRS成交的名义本金总额为2,638.04亿元人民币,较4月增加逾一倍半.(完)