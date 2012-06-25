〔中国新股〕中信重工发行价区间定为4.67元/股,募资至多32亿元

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海6月25日电---中国第四大重型机械制造商--中信重工机械股份有限公司周一稍晚公布,其A股发行价格区间为每股4.67元人民币,对应的摊薄发行市盈率为16.2倍,这意味着中信重工IPO(首次公开发行)融资额可高至32亿元.
该公司本次拟发行不超过6.85亿股A股,计划用41亿元募集资金投向三大类项目,周三(27日)为其网上申购日.
中信重工有望创下今年A股IPO市场第二大融资规模,此前中国交建(601800.SS)(1800.HK)于2月吸收合并其上市子公司路桥建设,并募集现金50亿元,为今年来目前融资规模最大的A股IPO.
中信重工计划将筹得资金用于高端电液智能控制装备制造、新能源装备制造产业化和节能环保装备产业化等三类项目.该公司主要客户包括全球矿业巨擘淡水河谷(VALE5.SA)和必和必拓(BHP.AX),以及中国神华(1088.HK)(601088.SS).
中信重工总部位于河南省,为中信集团公司旗下企业,其竞争对手包括中国一重(601106.SS)和太原重型机械集团有限公司等.(完)
--发稿 林琦; 审校 王洋
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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