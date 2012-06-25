〔中国新股〕中信重工发行价区间定为4.67元/股,募资至多32亿元

路透上海6月25日电---中国第四大重型机械制造商--中信重工机械股份有限公司周一稍晚公布,其A股发行价格区间为每股4.67元人民币,对应的摊薄发行市盈率为16.2倍,这意味着中信重工IPO(首次公开发行)融资额可高至32亿元.

该公司本次拟发行不超过6.85亿股A股,计划用41亿元募集资金投向三大类项目,周三(27日)为其网上申购日.

中信重工有望创下今年A股IPO市场第二大融资规模,此前中国交建(601800.SS)(1800.HK)于2月吸收合并其上市子公司路桥建设,并募集现金50亿元,为今年来目前融资规模最大的A股IPO.

中信重工计划将筹得资金用于高端电液智能控制装备制造、新能源装备制造产业化和节能环保装备产业化等三类项目.该公司主要客户包括全球矿业巨擘淡水河谷(VALE5.SA)和必和必拓(BHP.AX),以及中国神华(1088.HK)(601088.SS).

中信重工总部位于河南省,为中信集团公司旗下企业,其竞争对手包括中国一重(601106.SS)和太原重型机械集团有限公司等.(完)