〔日本个股〕索尼与Panasonic将合作开发OLED电视(更新版)

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(新增细节)
路透东京6月25日电---互为竞争对手的日本电视制造商--索尼(6758.T)和Panasonic(6752.T)周一表示,将共同开发有机电激发光显示器(OLED)电视,以与韩国同业三星电子(005930.KS)和LG电子(066570.KS)竞争下一代电视市场的领先地位.
要想在OLED电视市场赢得领先地位,关键在于能否以吸引消费者愿意使用OLED的价格进行量产.外界普遍认为,OLED电视将取代目前的液晶显示器(LCD)电视.
这两家日本企业在一份声明中称,双方将开发OLED制造技术,并准备在2013年实现量产.
三星电子和LG电子都已展示过55英寸的OLED电视样机,且料将在今年上市,据传价格高达1万美元,相当于同样大小LCD电视价格的约四倍.
平板显示器制造商--LG显示器(034220.KS)一名高管稍早向路透表示,一份内部研究显示,消费者一旦OLED电视价格降至LCD电视价格的1.3到1.4倍时,消费者便将开始购买OLED电视.LG电子持有LG显示器38%的股权.
欲浏览全球电视市场相关图表,请点击:(r.reuters.com/fus77s)
根据研究公司IHS的数据,2015年OLED电视发货量可能增至210万台,今年料仅为3.4万台.(完)
--编译 许娜;审校 白云
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)