〔中国债市〕现券收益率由稳转降,逆回购消息略缓资金紧张压力

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海6月25日电---中国银行间债市周一收益率由稳转降,因午后央行向一级交易商询问正回购需求消息,令市场因资金持续紧张引发的压力略为舒缓.不过因担忧央行不一定会全部满足需求,机构多谨慎关注正回购规模.
面对半年末银行体系流动性紧张的局面,中国央行或将及时施以援手.业内人士周一透露,央行今日向部分公开市场一级交易商询问逆回购需求,预示本周可能会有逆回购现身.[CN/MMTCN][ID:nSB1630004]
上海一银行交易员称,在央行逆回购消息传出后,现券收益率"出现了比较明显的下行,之前还是没怎么动."
他并指出,市场对未来政策总体向宽预期仍在,因此即使流动性吃紧,收益率上行空间亦受限.具体到短期走势,可能要看明日逆回购操作对资金面的缓和作用到底有多大,以及央行是否会在近期再降存准.
因市场流动性持续紧张,上周起就有非公开逆回购的消息传出.今日银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS多走升,唯七天期品种略降但仍处高位.年中考核时点接近,场内流动性仍不乐观,尤其肯出跨半年资金的机构寥寥,机构多拭目以待本周央行在公开市场是否会予以支持.[CN/CN]
剩余期限近10年的固息国债120004券最新报价收益率tCN120004=CFXM为3.3700%/3.3600%,早盘则多在3.4000%/3.3700%附近.
至于今天农发行招标的七年期固息债,交易员认为,虽然利率略高于二级,但仅因资金紧张所致可以理解,对机构心态基本未有影响.
农业发展银行周一上午招标的七年期固息金融债,中标利率3.87%,略高于二级市场.6月是传统的资金需求旺季,银行间流动性明显抽紧,并带动现券收益率上行.而本期债缴款日正值月末,制约机构投标热情,也令中标利率较二级市场进一步走升.[ID:nSB1629124]
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 3.7163 4.1999
上日 3.6205 4.3392
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.6900/2.6250
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2780/2.2100
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.8270/2.7500 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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