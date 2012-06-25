〔中国债市〕现券收益率由稳转降,逆回购消息略缓资金紧张压力

路透上海6月25日电---中国银行间债市周一收益率由稳转降,因午后央行向一级交易商询问正回购需求消息,令市场因资金持续紧张引发的压力略为舒缓.不过因担忧央行不一定会全部满足需求,机构多谨慎关注正回购规模.

面对半年末银行体系流动性紧张的局面,中国央行或将及时施以援手.业内人士周一透露,央行今日向部分公开市场一级交易商询问逆回购需求,预示本周可能会有逆回购现身.[CN/MMTCN][ID:nSB1630004]

上海一银行交易员称,在央行逆回购消息传出后,现券收益率"出现了比较明显的下行,之前还是没怎么动."

他并指出,市场对未来政策总体向宽预期仍在,因此即使流动性吃紧,收益率上行空间亦受限.具体到短期走势,可能要看明日逆回购操作对资金面的缓和作用到底有多大,以及央行是否会在近期再降存准.

因市场流动性持续紧张,上周起就有非公开逆回购的消息传出.今日银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS多走升,唯七天期品种略降但仍处高位.年中考核时点接近,场内流动性仍不乐观,尤其肯出跨半年资金的机构寥寥,机构多拭目以待本周央行在公开市场是否会予以支持.[CN/CN]

剩余期限近10年的固息国债120004券最新报价收益率tCN120004=CFXM为3.3700%/3.3600%,早盘则多在3.4000%/3.3700%附近.

至于今天农发行招标的七年期固息债,交易员认为,虽然利率略高于二级,但仅因资金紧张所致可以理解,对机构心态基本未有影响.

农业发展银行周一上午招标的七年期固息金融债,中标利率3.87%,略高于二级市场.6月是传统的资金需求旺季,银行间流动性明显抽紧,并带动现券收益率上行.而本期债缴款日正值月末,制约机构投标热情,也令中标利率较二级市场进一步走升.[ID:nSB1629124]

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.7163 4.1999

上日 3.6205 4.3392

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.6900/2.6250

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2780/2.2100

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.8270/2.7500 (完)

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