〔路透基点〕新濠博亚14亿美元贷款的利率为较Libor加码逾300基点--RLPC

路透香港6月25日电---汤森路透旗下基点引述消息人士称,澳门新濠博亚娱乐14亿美元贷款的磋商价码是较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码超过300个基点.

他们表示,贷款期限预计为五年.但也有其他消息源指出,新濠博亚可能在考虑七年的期限.

据消息人士,该公司这笔贷款的结构料不同于其去年5月一笔12亿美元的五年期贷款.这笔贷款由8亿美元定期贷款和4亿美元循环贷款组成,支付的利率为较LIBOR加码250个基点.

消息人士说,新贷款可能要支付更高利率,因考虑到资金所用于新项目的施工风险.筹得资金将用于金光大道的星丽门(Studio City)项目,耗资料超过25亿美元.

一如之前的报导,八家银行--澳新银行、美银美林、中国银行(澳门)、花旗、东方汇理银行、德意志银行、中国工商银行(澳门)、苏格兰皇家银行--将可能在这笔新贷款的筹组银行之列.(完)