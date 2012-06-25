〔路透基点〕新濠博亚14亿美元贷款的利率为较Libor加码逾300基点--RLPC

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港6月25日电---汤森路透旗下基点引述消息人士称,澳门新濠博亚娱乐14亿美元贷款的磋商价码是较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码超过300个基点.
他们表示,贷款期限预计为五年.但也有其他消息源指出,新濠博亚可能在考虑七年的期限.
据消息人士,该公司这笔贷款的结构料不同于其去年5月一笔12亿美元的五年期贷款.这笔贷款由8亿美元定期贷款和4亿美元循环贷款组成,支付的利率为较LIBOR加码250个基点.
消息人士说,新贷款可能要支付更高利率,因考虑到资金所用于新项目的施工风险.筹得资金将用于金光大道的星丽门(Studio City)项目,耗资料超过25亿美元.
一如之前的报导,八家银行--澳新银行、美银美林、中国银行(澳门)、花旗、东方汇理银行、德意志银行、中国工商银行(澳门)、苏格兰皇家银行--将可能在这笔新贷款的筹组银行之列.(完)
--编译 隋芬;审校 白云
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)