〔新债招标〕中国国开行七年期浮息债利差16bp,完全符合预期--业内人士

标题新闻：摩根大通将美联储升息预期由6月提前至5月，仍预计今年升息两次，另外一次在9月
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路透上海6月26日电---业内人士周二透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的七年期浮息债(三个月Shibor基准),中标利差16个基点(bp),完全符合市场预期.投标倍数为3.15倍.
刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为国开行今年第27期金融债.具体条款如下:
第二十七期
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招标量 不超过200亿元
期限/计息方式 七年/浮息
利率基准 三个月Shibor五日均值
招标方式 单一利差(荷兰式)招标
缴款/起息日 6月29日
分销期 6月27日-6月29日
上市日 7月5日
基本承销额 有
付息频率 按季付息
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,发行人将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整权利.(完)
--发稿 冉莹; 审校 曾祥进
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