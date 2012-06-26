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货币新闻 | 2012年 6月 26日 星期二 11:13 BJT

〔新债招标〕中国国开行七年期浮息债利差16bp,完全符合预期--业内人士

路透上海6月26日电---业内人士周二透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的七年期浮息债(三个月Shibor基准),中标利差16个基点(bp),完全符合市场预期.投标倍数为3.15倍.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为国开行今年第27期金融债.具体条款如下:

第二十七期

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招标量 不超过200亿元

期限/计息方式 七年/浮息

利率基准 三个月Shibor五日均值

招标方式 单一利差(荷兰式)招标

缴款/起息日 6月29日

分销期 6月27日-6月29日

上市日 7月5日

基本承销额 有

付息频率 按季付息

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,发行人将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整权利.(完)

--发稿 冉莹; 审校 曾祥进

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