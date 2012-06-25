(重温稿)《中国新债预测》国开行七年浮息债利差预测均值16bp,今年首发shibor基准债

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 招标品种: 七年浮息债(三个月Shibor基准)
* 发行金额: 不超过200亿元人民币
* 预测均值: 16bp
* 预测区间: 10-23bp
* 招标时间: 周二(26日)上午10:00-11:00
* 受访人数: 8位(银行、券商)
路透上海6月25日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将招标发行七年期浮息金融债,供给偏少有望令其需求获得支撑.不过,连日来受制于资金面,债市表现偏弱,投资者对本期债定位分歧较大,利差预测均值在16个基点(bp).
国开行本期债为今年首支以三个月Shibor为基准发行的利率债.该行曾于去年6月发行过以三个月shibor为基准的金融债,之后银行间市场再无同类债券供给.分析人士认为,不排除积压已久的需求被再度点燃.而七年期shibor浮息债绝对收益率高出固息债,显现优质配置价值.央行午后向部分一级交易商询问逆回购需求,更缓解资金面的悲观预期.
不过,华南一券商交易员亦指出,"期限太长了.如果是5年以内的,应该还是会有人参与;但7年的嘛,就是纯属赌博了."
同时,北京一银行交易员认为,未来Shibor利率有望走低,出于保护的要求,有必要提高本期债的基本利差.此外,当前流动性偏紧,债市一二级表现均不尽如人意,交易户参与热情受限,并可能推升利差水平.
面对半年末银行体系流动性紧张的局面,中国央行或将及时施以援手.业内人士周一透露,央行今日向部分公开市场一级交易商询问逆回购需求,预示本周可能会有逆回购现身.[CN/MMTCN]
银行间定存浮息金融债到期收益率曲线<0#ISSVYBMK=>显示,10年期品种最新报价约15个bp;截止6月25日,三个月Shibor五日均值为4.05%.二级市场上,剩余期限约6.68年的农发行固息债120401券最新双边报价tCN120401=CFXM为3.86%/3.80%.
农业发展银行上午招标的七年期固息金融债,中标利率略高于二级市场.6月是传统的资金需求旺季,银行间流动性明显抽紧,并带动现券收益率上行.而本期债缴款日正值月末,制约机构投标热情,也令中标利率较二级市场进一步走升.[ID:nSB1629124]
刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为国开行今年第27期金融债.具体条款如下:
第二十七期
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招标量 不超过200亿元
期限/计息方式 七年/浮息
利率基准 三个月Shibor五日均值
招标方式 单一利差(荷兰式)招标
缴款/起息日 6月29日
分销期 6月27日-6月29日
上市日 7月5日
基本承销额 有
付息频率 按季付息
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,发行人将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整权利.(完)
--发稿 冉莹; 审校 曾祥进
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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