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亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 17:15 BJT

〔中港股市〕恒生指数收低0.5%,内地股市录得三周最大单日跌幅

* 恒生指数收低0.5%,沪深300指数下挫2.2%

* 港股成交接近2012年低位

* 大型中资银行下跌,拖累恒指

* 防御类股上涨

路透6月25日电---中国内地股市周一录得三周以来最大单日跌幅,推动香港市场收盘转跌,市场在大型中资金融股拖累下跌破技术支撑位,预示未来将进一步走低.

香港市场成交接近年内低位,而沪市成交较20日均值低20%.本周稍晚将发布一系列全球经济数据,还有债券标售,投资者在此之前保持谨慎.

恒生指数.HSI收低0.5%,报18,897.5点,脱离日低,但位于10月至2月升势50%的费波纳奇回档位下方,该回档位目前位于18,963点附近.

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