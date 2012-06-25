〔中港股市〕恒生指数收低0.5%,内地股市录得三周最大单日跌幅

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 恒生指数收低0.5%,沪深300指数下挫2.2%
* 港股成交接近2012年低位
* 大型中资银行下跌,拖累恒指
* 防御类股上涨
路透6月25日电---中国内地股市周一录得三周以来最大单日跌幅,推动香港市场收盘转跌,市场在大型中资金融股拖累下跌破技术支撑位,预示未来将进一步走低.
香港市场成交接近年内低位,而沪市成交较20日均值低20%.本周稍晚将发布一系列全球经济数据,还有债券标售,投资者在此之前保持谨慎.
恒生指数.HSI收低0.5%,报18,897.5点,脱离日低,但位于10月至2月升势50%的费波纳奇回档位下方,该回档位目前位于18,963点附近.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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