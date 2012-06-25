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亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 17:32 BJT

〔印度金融〕央行将外资投资印度公债上限上调50亿美元,以提振卢比

路透孟买6月25日电---印度央行周一宣布一系列措施,来支撑陷入困境的卢比.措施包括将外资投资公债上限上调50亿美元至200亿美元.

印度卢比周一上涨,因预期政府会采取措施限制卢比颓势.卢比上周五触及纪录低点.交易商表示提振长期外资投资的措施最有效.(完)

--编译 梁睿雪;审校 王洋

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