〔中国外汇〕5月远期结售汇连续第二个月逆差,人民币贬值预期持续(更新版)

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* 5月远期结售汇连续第二个月逆差,达53亿美元

* 同期银行代客结售汇顺差51亿美元,扭转上月逆差局面

* 人民币贬值预期进一步强化

路透北京6月25日电---中国5月银行远期结售汇连续第二个月出现逆差,并扩大至数据公布以来新高,显示全球经济低潮下,中国增长放缓忧虑不断加深,人民币贬值预期进一步强化.分析师称,料未来3个月内人民币将维持弱势局面.

中国国家外汇管理局周一公布的数据显示,今年5月银行代客结售汇顺差51亿美元,扭转了上月的逆差局面.而同期远期结售汇签约则出现53亿美元净售汇,逆差规模在上月18亿的基础上扩大.

"4月汇率改革以后,无论即期还是远期市场走势都往经济基本面去靠,而不是央行中间价指导的方向去靠.中国现在的基本面特别是进出口情况不佳,人民币应该贬值."三菱东京日联银行金融市场分析师李刘阳称.

他并指出,在中国经济内需优于外需的大环境下,企业未来对原材料和能源等生产要素的进口需求将推升美元购汇规模,银行远期售汇因此放大.

汇丰6月中国制造业PMI初值创七个月新低,新出口订单更是坠入逾三年低谷,显示当前经济形势内疲外困,需要更多有效的政策刺激来扭转经济下滑态势.[ID:nSB1623852]

周一,境内市场美元兑人民币一年期远期CNY1Y=和香港离岸市场相应CNH1Y=报价均有不同程度升水,显示市场对人民币贬值预期,且离岸市场更盛.

外管局数据并显示,今年5月银行代客结汇1,351亿美元,售汇1,299亿美元;同期,银行代客远期结汇签约159亿美元,远期售汇签约212亿美元.1-5月,银行代客累计结售汇顺差330亿美元;同期银行代客累计远期净结汇54亿美元.

此前4月银行代客结售汇为逆差37亿美元,同期的远期结售汇签约也出现18亿美元的净售汇,均为今年以来首次出现.[ID:nSH0105721]

**贬值空间**

银行代客远期结售汇签约单月数据自今年才开始公布,一季度单月呈现约30亿到60亿美元的小额顺差,4-5月份则连续两个月出现逆差.

东南沿海某外贸企业期货部人士称,远期逆差规模继续扩大,"说明大家觉得后市人民币兑美元要开始贬值了.所以对将来有美元需求的人来说,现在就要做远期买美元了."

东方证券分析师邵宇指出,因美国QE3短期不会推出,欧洲风险未除,目前看来美元会持续走强一段时间.

"我们的看法是,人民币已经进入均衡汇率,接下来很长一段时间会上下波动,在6.25-6.35之间."他称.

最新路透汇市调查显示,对人民币的作空押注达到逾两年来最高.同时, 一年期人民币远汇暗示人民币将贬值0.63%,幅度小于去年12月显示的情况.[ID:nSB1629598]

银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘,银行签订的远期结汇大于远期售汇时,银行一般会将同等金额的外汇提前在银行间外汇市场卖出,反之亦然,而远期结售汇也是影响中国外汇储备变化的一个因素.但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等.

以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收(单位:亿美元):

12年5月 4月 3月 2月 1月 11年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月

代客结售汇净额 51 -37 78 44 194 -153 -8 32 260 378 432 430 519 447 409

代客收付款顺收 91 85 149 137 265 7 179 109 120 260 330 437 328 245 307

代客远期结售汇净额 -53 -18 33 58 34(完)

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