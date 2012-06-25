更正:〔亚洲橡胶〕在逢低买盘推动下收高2.4%,但涨势或难以持续

(更正:英文原文有误,第四段改为"收盘价237.3日圆"和"低位227.8日圆")

路透东京6月25日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周一在逢低买盘的推动下收高2.4%,前一交易日曾急跌至两年半低点.不过涨势看似不会维持长久,除非对全球需求的乐观情绪重新出现,推高股市.

本周稍晚欧盟将再度举行峰会,以期找到解决欧债危机的方法.中国上海股市周一延续跌势,触及五个月低点,因中国经济显露出放缓的迹象.

"现在投资者对中国需求情况非常敏感,中国是世界最大的橡胶消费国.中国股市若持续低迷,意味着TOCOM市场的涨势也将短暂."大宗商品交易企业Fujitomi的分析师Fujitomi说.

TOCOM指标11月期胶<0#JRU:>收高5.6日圆,报每公斤237.3日圆.该合约触及日高240.2日圆,周五盘后交易曾触及2009年11月中以来最低位227.8日圆.

周一是6月TOCOM期胶合约的最后一个交易日.该合约下跌2.7日圆,报238.3日圆.

上海期胶的主力9月合约<0#SNR:>SNRU2收低360元人民币,报每吨22,335元.人民币兑美元贬值,帮助限制了中国端午假日期间以人民币计算的胶价跌幅.

新加坡商品交易所(SICOM)近月7月期胶STFN2最新报每公斤277.50美分,涨0.7美分.

利多消息无几,据一行业组织周一表示,全球第二大产胶国印尼的橡胶产量与出口量料下滑多达10%,归因于乾旱天气与全球胶价走低.(完)