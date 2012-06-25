〔中国汇市〕人民币逆转收升脱离近七个月低位,午后大行集中抛售美元(更新版)

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* 人民币即期汇价由早盘低位转收升

* 受美元指数坚挺打压,人民币中间价大幅低开

* 午后大型银行抛汇明显,或体现央行支撑汇价意图

* 消息面仍利好美元:QE3推出预期减弱,欧债纾困仍艰难

路透上海6月25日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一逆转收升.在早盘创出近七个月新低后,大型银行于午后集中抛售美元.交易员认为,这或显示央行仍存有较为明显的支撑人民币汇价意图.

他们并表示,在对美联储推出第三轮量化宽松(QE3)政策预期减弱,而欧债纾困信心不足的情况下,投资看多美元信心未改.下一步人民币的走势,需要看中国央行对未来中间价的定位,以及干预程度而定.

受中间价大幅低开影响,早盘购汇力量强劲,人民币一度创出近七个月以来盘中新低;不过午后则明显上行.

对此,上海一银行交易员称,"几个一级做市商在市场上疯狂抛美元,使得美元兑人民币价格快速下跌.市场死伤一片,止损都来不及."

他进一步指出,从近期大行出手的位置估算,6.37元或是人民币一个较有力的下行阻力位.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3633 6.3600 6.3827 6.3230 6.3040 6.3642

另有交易员并指出,受油价下跌,年中境外上市企业分红等因素影响,企业的刚性购汇需求在近期亦有明显体现,推动美元早盘买盘.但他同时认为,美元已步入相对高位,短线若继续上涨,或可能面临一定技术性抛压.

以下为北京时间17:24,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4150/80 6.4070

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3703/28 6.3730

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水396点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4029元.

东京汇市美元指数周一小升,扩大上周可观的涨幅,因全球经济蹒跚及欧债危机疑虑打压投资者的风险胃纳.[FRX/CN]

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德上周五表示,美联储内部认为实施第三轮量化宽松仍面临很大障碍.[ID:nSB1627698]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 刘昕/李宏薇; 审校 张喜良

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