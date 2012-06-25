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亚洲 | 2012年 6月 25日 星期一 17:38 BJT

《中国企业债发行日程表》--6月25日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体    拟发规模   期限(年)    年利率      主体评级  发行时间       主承销商
            (亿元人民币) 
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*广东高速       15        15         5.36%          AA+    6/26-6/28      广发证券
                          (广东交通集团提供担保)                         国泰君安证券
=====================================================================================
*吉林铁路投资    8         7         6.63%          AA     6/26-6/29      中投证券
开发公司          (第5-7年,每年末偿还30%/30%/40%本金)
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黑龙江          15        10         7.05%          AA     6/21-26        瑞银证券
鹤城投     (第三至六年末分别偿还10%的本金;其后每年末分别偿还15%的本金)
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鄂州城投         8         7         7.08%          AA-    6/19-26        长江证券
                     (第三至七年末分别偿还20%的本金)         
=====================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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 (无)
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 李宏薇; 审校 边竞

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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