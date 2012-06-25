《中国企业债发行日程表》--6月25日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *广东高速 15 15 5.36% AA+ 6/26-6/28 广发证券 (广东交通集团提供担保) 国泰君安证券 ===================================================================================== *吉林铁路投资 8 7 6.63% AA 6/26-6/29 中投证券 开发公司 (第5-7年,每年末偿还30%/30%/40%本金) ===================================================================================== 黑龙江 15 10 7.05% AA 6/21-26 瑞银证券 鹤城投 (第三至六年末分别偿还10%的本金;其后每年末分别偿还15%的本金) ===================================================================================== 鄂州城投 8 7 7.08% AA- 6/19-26 长江证券 (第三至七年末分别偿还20%的本金) ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== (无) ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 李宏薇; 审校 边竞 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》