〔路透基点〕和润企业委托四家银行为其安排30亿台币再融资--RLPC

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港6月25日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士的话报导,和润企业股份有限公司已经委托台湾银行、永丰银行、玉山商业银行和台北富邦商业银行为其安排一笔30亿台币(合1亿美元)的再融资案.
玉山商业银行担任代理行,是次再融资案料将很快启动.
正如此前报导,是次再融资期限为3.5年.
筹得资金将用于为该公司2009年3月取得的24亿台币3.5年期定期贷款提供再融资.当时这笔子弹式贷款的利率为较90天期二级市场商业票据利率加码120个基点,下限为不低于1.9%.
和润企业是和泰汽车与丰田丰田金融服务株式会社成立的合资公司.(完)
--编译 许娜;审校 杜明霞
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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