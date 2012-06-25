〔路透基点〕和润企业委托四家银行为其安排30亿台币再融资--RLPC

路透香港6月25日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士的话报导,和润企业股份有限公司已经委托台湾银行、永丰银行、玉山商业银行和台北富邦商业银行为其安排一笔30亿台币(合1亿美元)的再融资案.

玉山商业银行担任代理行,是次再融资案料将很快启动.

正如此前报导,是次再融资期限为3.5年.

筹得资金将用于为该公司2009年3月取得的24亿台币3.5年期定期贷款提供再融资.当时这笔子弹式贷款的利率为较90天期二级市场商业票据利率加码120个基点,下限为不低于1.9%.

和润企业是和泰汽车与丰田丰田金融服务株式会社成立的合资公司.(完)